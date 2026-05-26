「グロ画像かと思った」オリンピック公式、“魔法のような瞬間”ショットが話題に「怪異にしか見えない」
国際オリンピック委員会（IOC）の日本語公式X（旧Twitter）アカウントは5月25日、投稿を更新。新体操女子・ボール競技での「魔法のような瞬間」を公開し、話題となっています。
【写真】新体操での「魔法のような瞬間」
この投稿には「怪異にしか見えない」「グロ画像かと思った」「失敗したAIみたい」「公式がネタツイするなよw」「エグすぎて笑うしかない」「どこがどうなってるのか全くわからん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】新体操での「魔法のような瞬間」
「エグすぎて笑うしかない」同アカウントは「まるで魔法のような瞬間」と紹介し、1枚の写真を投稿。新体操女子選手のボール競技中の瞬間を切り取った衝撃的な1枚です。後ろに90°反った首元にボールを固定しており、正面から顔が全く見えていません。空中でピンと伸びた手足もとても美しいです。
動画も公開また、実際の競技中の動画も公開。上空に投げたボールを首元でキャッチしていることが分かります。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)