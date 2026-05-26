熊本市で連日真夏日が観測されるなか、南区のうどん店では、冷たいうどんの注文が入っていました。

【写真を見る】5月なのに多い時は1日100杯 “冷たいうどん” の注文増加 厨房は33.3℃で「今エアコンつけたら8月は…」

まるまうどん 増見圭介店長「今年も冷たいうどんがバンバン出ています」

多い時は1日100杯提供することもあるそう。今は注文の6割ほどが冷たいうどんだといいます。

増見店長「以前はもう梅雨明けくらいに冷たいうどんに切り替わるような感じでしたけど、もう今は違います」

一年を通して冷たいうどんを提供していますが、今年は5月中旬には冷たいメニューの注文が温かいメニューを上回ったそう。

「暑くなるのが早い」

来店客は――

「暑いから冷やしにしました。さっぱりしました。ヤマイモも入ってるからツルツルといけて良かったです」

「暑くてうどんが食べたいなと思って」

「冷たいので美味しいです」

週に2、3回通う常連客も…。

常連客「肉・山芋・卵・きつね。いつもこういう感じです。暑くなったらぶっかけとか冷たいのになる。今年は早いですよ。暑くなるのが早いから、仕方なか」

厨房は33.3℃「今つけたら8月死ぬかも」

うどんは、ひんやり・さっぱりですが、うどんを作る厨房は…。

増見店長「今33.3℃です。さすがに5月だけんエアコンはつけたくない。今つけたら8月死ぬかもしれん」

うどんを茹でる大きな釜に、天ぷらを揚げる油、熱々のダシの熱気に包まれています。

冷たいうどんが多いのは例年11月ごろまで。飲食店にとっても長い長い夏が始まっています。