賀来賢人、互いに“共演NG”だった女優「頼むから何かが起きて来ないでくれ」気まずかった唯一の共演経験とは
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の賀来賢人が13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自身のコンプレックスからある女優を“共演NG”にしていたことを明かした。
【写真】賀来賢人とは「本当にやりにくかった」1度だけ共演した大物女優
この日の放送で、賢人は叔母で女優の賀来千香子を“共演NG”にしていたことを告白。賢人は理由について尋ねられ、若手時代はテレビに出演するたびに叔母の話題になってしまうことが悔しく、「僕は何で自分の力で仕事ができないんだって、すごく嫌になった」からだと述べた。
そんな2人だが、今までに一度だけドラマで共演したことがある。そのドラマの共演部分が自らの女装シーンであったという賢人は、撮影当時「頼むから何かが起きて来ないでくれ」と思っていたと明かし、スタジオは笑いに包まれた。
さらに番組では、“共演NG”の相手である千香子がVTRに初出演。賢人が“共演NG”を出していたことは知らなかったものの、自らも賢人を“共演NG”にしていたことを公表。千香子は、理由について「照れくさいじゃない？」としつつ、本人の頑張りを邪魔しないために少し距離を置いた状態で応援していたと述べ、愛のある“共演NG”だったことを明かした。
また、千香子は唯一の共演作品について、「知り合いの方からのご依頼だった」と出演した経緯を説明。共演の感想を聞かれた千香子は「本当にやりにくかった」と語り、カメラが止まっている時間はお互いに気まずかったため、わざと離れていたのだと笑った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆賀来賢人、共演NGの女優を告白
この日の放送で、賢人は叔母で女優の賀来千香子を“共演NG”にしていたことを告白。賢人は理由について尋ねられ、若手時代はテレビに出演するたびに叔母の話題になってしまうことが悔しく、「僕は何で自分の力で仕事ができないんだって、すごく嫌になった」からだと述べた。
◆賀来賢人、相手女優からも“共演NG”にされていた
さらに番組では、“共演NG”の相手である千香子がVTRに初出演。賢人が“共演NG”を出していたことは知らなかったものの、自らも賢人を“共演NG”にしていたことを公表。千香子は、理由について「照れくさいじゃない？」としつつ、本人の頑張りを邪魔しないために少し距離を置いた状態で応援していたと述べ、愛のある“共演NG”だったことを明かした。
また、千香子は唯一の共演作品について、「知り合いの方からのご依頼だった」と出演した経緯を説明。共演の感想を聞かれた千香子は「本当にやりにくかった」と語り、カメラが止まっている時間はお互いに気まずかったため、わざと離れていたのだと笑った。（modelpress編集部）
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