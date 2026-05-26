２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）が２５日（日本時間２６日）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズで始球式を務め、山本由伸投手らと対面した。

球団の公式インスタグラムでは「オリンピック金メダリストの三浦璃来と木原龍一が今夜の名誉な始球式に登場」と英文でコメント。山本や佐々木朗希投手とのショット、木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」の写真がアップされ、２人も投稿をシェアした。

豪華ショットや前代未聞の投球フォームにネットも騒然。「龍一くんの笑顔が眩しい」「うわぁ素敵です 現地で見たかったなぁ〜」「マジで最高！彼らが大好き！！」「由伸とりくりゅうのツーショットやばい」「りくりゅうペアと山本由伸投手はどちらもオリンピック金メダリスト スゴイ」「龍一くんのとんでもない笑顔」「龍一君は憧れの大谷さんと会えたのかな？？」」などの声が国内外のファンから上がっている。