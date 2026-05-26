宝塚歌劇団は２６日、宝塚大劇場で１０月１７日に初日を迎える花組公演「エリザベート―愛と死の輪舞（ロンド）―」の一部配役を発表した。

オーストリア帝国皇帝でエリザベートの夫フランツ・ヨーゼフ役は聖乃あすか（せいの・あすか）。暗殺者の狂言回しルイジ・ルキーニ役は極美慎（きわみ・しん）、ルドルフ皇太子は侑輝大弥（ゆき・だいや）と希波らいと（きなみ・らいと）の役替わり（ダブルキャスト）となった。

聖乃と極美は２０１４年入団の１００期生。侑輝は１６年入団の１０２期生で、７月２８日に開幕する宝塚バウホール公演「赤と黒」で初めて主演を務める。希波は１７年入団の１０３期生。昨年３〜４月の同「儚き星の照らす海の果てに」で初主演を果たしている。

“黄泉（よみ）の帝王”トート役のトップスター・永久輝せあ、皇后エリザベート役のトップ娘役・星空美咲のキャスティングは、既に発表されている。宝塚大劇場で１０月１７日から１１月２２日まで、東京宝塚劇場で１２月１９日から来年２月７日まで上演される。

宝塚歌劇が「エリザベート」を上演するのは２０１８年月組以来８年ぶり１１度目。１８年月組公演では、フランツは美弥るりか（代役・月城かなと）、ルキーニは月城かなと（代役・風間柚乃）、ルドルフは暁千星（現星組トップスター）＆風間柚乃の役替わりだった。