【漢字クイズ】「無病息災」or「無病息才」正解はどっち？意外と間違えやすい...！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「無病息災」or「無病息才」正しいのは？
「災」と「才」は紛らわしい漢字ですよね。
いったい「無病息災」と「無病息才」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「無病息災（むびょうそくさい）」でした！
無病息災とは、病気をせずに健康であり、災いなく平穏に暮らすことを意味する四字熟語です。
「息災」とは、仏教用語で「仏の力によって災い（病気や災害）を鎮める」という意味があり、そこから転じて、健康で元気な様子を表すようになったといわれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部