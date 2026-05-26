【漢字クイズ】「無病息災」or「無病息才」正解はどっち？意外と間違えやすい...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「無病息災」と「無病息才」では、どちらが正しいでしょうか？

「災」と「才」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「無病息災（むびょうそくさい）」でした！

無病息災とは、病気をせずに健康であり、災いなく平穏に暮らすことを意味する四字熟語です。

「息災」とは、仏教用語で「仏の力によって災い（病気や災害）を鎮める」という意味があり、そこから転じて、健康で元気な様子を表すようになったといわれていますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）