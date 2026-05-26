俳優の本木雅弘が２６日、都内で主演映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）のジャパンプレミアに出席し、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太との共演を振り返った。

直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇で、本木は織田信長に反旗を翻す戦国武将の荒木村重役を演じる。

撮影中は、家臣・乾助三郎役の宮舘と距離を縮めた様子。宮舘が「僕のことを本木さんは、舘様と呼んでくださる」と感激すると、青木崇高も「カットがかかると、（本木は）舘様ときゃぴきゃぴ、写メを撮っていた」と目撃談を明かした。

本木は、宮舘について「やっぱりハートがいいし、監督も『助三郎いいね、（本木演じる）村重への忠誠心が自然と現れていてすごく良かった』と言っていた」と称賛。さらに本作が公式上映された「第７９回カンヌ国際映画祭」のフォトセッション時に宮舘が華麗なターンを決めたことを「想定外の爪痕を残しましたね」と絶賛した。

この日のステージでは、本木の粋な計らいで宮舘とそろってターンを披露。宮舘は「まさか一緒にターンを回らせていただけるとは」と感動していた。