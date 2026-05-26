巨人・阿部慎之助監督が電撃辞任　逮捕・釈放から一夜…きょうから交流戦　橋上監督代行ら「全力尽くして戦う」

プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が18歳の長女への暴行疑いで現行犯逮捕、その後釈放された。阿部監督は一夜明け行った謝罪会見で涙を浮かべ、辞任を表明した。きょう始まるセ・パ交流戦から監督代行となる橋上コーチらが取材に応じ「全力を尽くして戦う」などと話した。

巨人・阿部監督が逮捕・釈放から一夜明け辞任会見

きょう夕方始まったプロ野球交流戦。

直前の、巨人の練習風景では、ソフトバンクとの3連戦に向け、坂本勇人選手がソフトバンクの山川選手や柳田選手と、会話を交わす様子が見られた。

この、およそ3時間前…午前11時40分すぎ、読売巨人軍の指揮官は、神妙な面持ちで現れた。

阿部監督：

私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そして、プロ野球関係者の方、会社に、多大なご心配とご迷惑をかけました。

阿部監督：

そして伝統ある巨人軍という監督の名も怪我してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。本当に申し訳ありませんでした。

プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は25日夜、同居する18歳の娘に押し倒すなどの暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放された。

そして26日、謝罪会見に臨んだ阿部監督。

巨人軍の監督を辞任することを明らかにした。

阿部監督：

けさ、（巨人の）山口オーナーにお会いして、それを受理していただきました。

阿部監督は終始、神妙な面持ちでしたが、感情があふれ出たのは、チームメートの顔が頭によぎる、次の質問。

記者：

これから戦いが残っているチームへの思いは？

阿部監督：

いや…すみません…。こういう形で、去るって事は、本当に、ご迷惑をかけているなと思います。

涙をぬぐう現在、47歳の阿部監督。

2000年にドラフト1位で巨人に入団すると、400本塁打、2000安打を達成するなど、“打てる捕手”として活躍した。

現役引退後の2024年に監督に就任しましたが、2025年まで、2年連続で、日本一を逃していた。

今シーズンの巨人は現在24勝22敗で3位。

先週金曜日から3日間行われた阪神戦では、3連敗し、今シーズン初めての4連敗となった。

娘への暴行の疑い…会見で明らかにされた内容

そんな中おきた今回の事件。

25日午後7時すぎ、東京都内の児童相談所から110番通報が入り、午後8時前、阿部監督は現行犯逮捕された。

警視庁によると阿部監督は、東京・渋谷区の自宅で、長女の胸ぐらをつかみ、押し倒したという。

警視庁の調べに対し、当の本人は…。

阿部監督：

姉妹げんかをしていて『静かにしろ』と、やめさせようとした。静かにさせようとしたらカッとなった。

けんかをしていたのは18歳の娘とその妹で、阿部監督は当時、ケンカの仲裁に入ったと説明し、容疑を認めていた。

また、警察によると、当時、阿部監督は酒を飲んでいたという。

26日午前0時すぎに釈放された阿部監督。

一夜明け、読売新聞の本社で行われた、謝罪会見。

“暴行を受けた”という娘からの手紙を、代理人弁護士が読み上げた。

娘の手紙「家庭内のことにかかわらず大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。これは私の意思で書いております」

娘の手紙「警察がきて1番驚いてるのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。皆様をお騒がせてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません」

阿部監督辞任を受けてチームは…

午後3時半前、きょうから指揮をとる巨人の橋上監督代行が取材に応じた。

Q：阿部監督との会話は？

橋上監督代行：

きのうきょうと話をさせていただきました。 阿部監督の方はただた申し訳なかったみなさん大変申し訳なかったという事だけは言っていました。

Ｑ：監督代行として選手へのメッセージは？

橋上監督代行：

野球選手である以上は、どんな状況下でも全力尽くして戦っていこうと確認して伝えました。

巨人のキャプテンを務める、岸田捕手は…。

岸田捕手：

野球選手として全力で1試合1試合戦っていく。きょうからまた戦っていきたい。

また、巨人の山口オーナーは「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」とコメント。

さらに、経団連の筒井会長も反応した。

経団連・筒井会長：

正直驚きました。そして、名門であり最も歴史のある球団である巨人軍の総帥として大変残念であるなと、一語にこれに尽きます。

（「イット！」5月26日放送より）