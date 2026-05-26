【図々しい！タダで祭り参加？】子ども会がわからない！誰に聞けばいいの？＜第16話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第16話 楽しそうな子どもたち【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんもサトミさんも、子ども会が存在していることを今は理解しています。ただ、誰に言って加入すればいいのか、いくらかかるのか、どんな内容なのか、お手伝いや役員もしなければならないのか、そういったことが不透明だったようです。もしかしたら、子ども会に知り合いがいたり、家まで来て説明をしてくれたのなら話は違っていたかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第16話 楽しそうな子どもたち【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんもサトミさんも、子ども会が存在していることを今は理解しています。ただ、誰に言って加入すればいいのか、いくらかかるのか、どんな内容なのか、お手伝いや役員もしなければならないのか、そういったことが不透明だったようです。もしかしたら、子ども会に知り合いがいたり、家まで来て説明をしてくれたのなら話は違っていたかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび