ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編が今冬放送されることが明らかになった。

（関連：【写真あり】前作でドラマ初主演を務めたラッパーの般若）

本作は、放送作家・脚本家の鈴木おさむによる企画・プロデュース作品。ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話を基に企画されたHIP HOPエンタメドラマで、2025年1月に配信された。

ラップスキルを持つ警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するため、ラッパー集団に潜入捜査を行う姿を全6話構成で描き、日本を代表するラッパー・般若がドラマ初主演を飾った。また、成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介ら実力派俳優が脇を固め、本作でしか見られないラッパーたちのマイクリレーなども話題を呼んだ。

なお、本作はアジア圏で最も権威のあるテレビ賞『30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）』の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネートされたほか、今年5月に開催されたヨーロッパ最大規模の国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において銀賞を受賞するなど、海外でも高い評価を受けている。

今回の続編でも前作に引き続き、原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語が展開されるという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）