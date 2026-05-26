ABEMAで配信中の『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）のオリジナルエピソード#5、6に、編集者・実業家の箕輪厚介と戦場カメラマンの渡部陽一がゲスト出演することが発表された。

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同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ山奥に移住した俳優・東出昌大が、自身の野営地に芸能人を招き、1泊2日の野営生活を共にする「野営ヒューマンドキュメント」。険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景や、野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中でゲストのメンタルデトックスを目指す内容となっている。

ABEMA限定で配信されるオリジナルエピソードに登場するのは、編集者として数々の話題作を世に送り出し実業家としても活動する箕輪厚介と、世界各地の紛争地にカメラ一つで赴いてきた戦場カメラマン・渡部陽一。編集者、戦場カメラマン、俳優と異なるジャンルで活躍する3人だが、“何かを伝える”“表現する”ことを仕事にしてきたという共通点を持つ。なお、東出と渡部は今回が初対面となる。

ロケ当日はあいにくの雨予報となり、遭難する危険性を考慮して入山を断念せざるを得ない状況に。自然を相手にしたイレギュラーな1泊2日の野営生活の中、3人は人生観、死生観、そして「生きるとは？」という深いテーマについて語り合う。

また、番組内では東出昌大の狩猟にも完全密着。#5は6月5日、#6は6月12日のいずれも午後6時よりABEMAにて独占配信される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）