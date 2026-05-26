＜夫婦のカタチ＞レスでも仲が良いなんて本当にあり得るの？性欲がない男女なんて…
夫婦として生活をしていても、結婚してから時間が経つと「レス」になることがあるかもしれません。スキンシップがなくなると夫婦仲も冷えてしまいそうですが、「レスでも夫婦仲が良い」という考えもあるようです。
『「レスだけれど夫婦仲は良い」ということがあるけれど、どういうことなの？ レスなら夫婦仲が良いとはいえなくない？』
夫婦が仲良くしていれば、お互いに相手を求めるようなこともあるでしょう。それも愛情というものなのかもしれませんね。一方で夫婦仲が悪くなれば、相手を求めなくなることもあるため、「レスの夫婦は本当は不仲なのでは？」と思う人もいるようです。ただ「レス」がどのような形で起きているのか、そこがポイントになるのかもしれません。あるママから指摘がありました。
『夫婦どちらかが納得していないレスなら、投稿者さんの疑問は当然だと思う。でも夫婦双方で納得・合意済みのレスは仲が良いし平和だろうね』
夫婦がお互いの気持ちを話して、それに両者が同意をした上でのレスであれば、スキンシップがないことが夫婦仲に与える影響は少なくなりそうです。納得しているからこそ、「うちはそういうカタチの夫婦」と思えるものですね。一方で片方が一方的に拒否するようなレスの場合は、それがきっかけで不仲になる場合もあるでしょう。また片方が相手のことを避けているからレスになるケースも、夫婦仲が良いとはいえませんね。夫婦が同意をしているのかどうかは夫婦仲に影響を与えそうです。
レスでも夫婦仲が良い理由
親友や家族という感覚になる
『男女の関係ではなくなったけれど、親友みたいに仲が良いんじゃないの？』
『性の対象ではなく、親友やきょうだい、親子みたいな感じになっちゃうんだよ』
レスになっても夫婦が仲良くしているのは、親友や家族という見方をしているからかもしれません。家族や親友のことは異性として見ることは少なく、性欲も生まれにくいでしょう。それと同じ感覚でレスになるものの、大切な存在であることには違いありません。だからこそ夫婦仲良くしていられるのではないでしょうか。
ただ性欲がなくなっただけ
『性欲と愛情は別物でしょ。互いの気持ちがつながっていれば仲が良いということになるんじゃないかな』
『うちも仲良い。喧嘩もしないしね。もともと2人とも性欲があまりないから、レスでもお互い問題なし』
結婚した当初は性欲もありレスではなかったとしても、年齢を重ねたり生活環境が変化したりすると、性欲がなくなることもあるそう。「面倒くさい」「疲れる」「早く寝たい」などと思うと、レスのほうが気楽に感じるのかもしれませんね。とはいえ相手のことを嫌いになっているわけではないので、夫婦はとても仲良し。そういう夫婦関係もアリなのでしょう。
違うことで楽しんでいる
『性欲がないから、そっちは興味がないだけ。週末は2人でマラソン大会に出たり、山小屋に泊まりで登山したり、プールに泳ぎに行ったりと楽しむことはたくさんあるよ』
『美味しいものを食べに行ったり、旅行をしたり、ライブに行ったり、一緒にテレビを見て共感したり。「毎日楽しく暮らせるな」と思っている』
レスになったとしても、それ以外で夫婦2人が楽しめることがあれば、夫婦仲が悪くなることもなさそう。あるママは旦那さんとアウトドアを楽しんでいますし、また違うママは旅行やライブを楽しんでいる様子です。旦那さんと共通の「楽しみ」があることで、会話が増えたり、相手のことを良いパートナーと思えたりするのかもしれませんね。
それぞれの夫婦で価値観は異なる
スキンシップや一緒に行動する時間は、夫婦関係をはかる一つの目安となり得ます。しかし、それだけで関係が良いか悪いかを判断できるとは限りません。夜の夫婦生活に関しても同じです。
「この人と一緒に行動したい、生活をしたい」とお互いが思うことが、夫婦仲を決めていく場合もあるでしょう。夫婦にはいろいろなカタチがあり、その夫婦ならではの価値観で共に人生を歩んでいるということになるのかもしれませんね。