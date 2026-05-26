元日本テレビアナウンサーでフリーの岩田絵里奈（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演し、芸能活動を開始した意外な理由を明かした。

慶大卒業後、18年に日テレに入社。しかし、その前にも大手事務所に所属し、タレント活動をしていたことがある。そのきっかけになる“事件”が、中2のころに起きた。

「私、帰宅部だったんですけど、夏休みにあまりにも暇すぎて、ガラケーでパケ放題じゃなかったのに、ずーっと夏休みに携帯をいじって、着メロをダウンロードしたんですよ」。というのも、「私、CDを家で買ってもらえなかったので」と明かし、「着メロをAメロ、Bメロ、Cメロって（ダウンロードしていた）と説明した。

「通信料がただじゃないのに、やりまくっていたら、その月末にとんでもない金額（の請求）がきて」。ジェスチャーで金額を示すと、パーソナリティーの「パンサー」向井慧は「ウン十万でいいですか？」と、リスナーにやんわりと伝えた。

これを機に、親の監視は厳しくなったという。「携帯も一旦、没収されたし、テレビとかも親がチャンネルを持って出掛けるみたいな。娯楽を1回没収されて。それぐらいちゃんと怒られた」。しかし、本当の恐怖はその後だった。

その請求は7月分で、請求書が届いたのは8月だった。「7月って半分しか夏休みがないんですけど、8月は2倍あったんで、結果、倍くらい来ちゃったんですよ、請求が。“もういい加減にしなさい！”ってなって。“これは親が返す金じゃなくて、全部自分で返しなさい！”ってなって。私はそれを2回やって、（事務所に）入ることになったっていう」と打ち明けた。

「学校がバイトがダメで。その活動だったらいいよってことで、ちょっとだけやっていた」。岡崎歩美の芸名で、アイドル活動をした岩田。しかし、そのまま芸能の道には進まなかったという。「普通に大学になったら辞めて、普通に違う、就職をしようと思っていた」と振り返っていた。