梅雨前線の影響で、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、あす27日未明から線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

大山気象予報士の解説です。

26日午後6時頃の種子島・西之表市の様子をご覧ください。この時間も雨が降っています。

27日未明から夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。

では、27日朝の予想天気図をご覧ください。

梅雨前線が奄美地方付近から九州南部付近まで北上してきました。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定になっています。

では、雨の予想です。

このあと、薩摩・大隅、種子島・屋久島地方、そして十島村でも大雨となるおそれがあります。特に27日朝、通勤や通学の頃、雨が強まるおそれがあります。

27日午前9時以降、種子島・屋久島地方では、27日昼頃にかけて局地的に非常に激しい雨が降るおそれがあります。線状降水帯が発生した場合には、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

予想される雨の量です。

特に種子島・屋久島地方では、27日は1時間に50ミリの非常に激しい雨。27日昼までの24時間には180ミリで、線状降水帯が発生した場合には、局地的に更に雨量が増える恐れがあります。土砂災害に警戒をしてください。

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