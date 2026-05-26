杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHI、FM大阪のラジオ番組「SBI損保 presents 週刊 こども TIMES」（毎週土曜 14:55〜15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。5月23日（土）の放送では、親子向けのドライブ情報として、群馬県吾妻郡中之条町にある人気スポット「奥四万湖（おくしまこ）」を取り上げました。

パーソナリティの杉浦太陽

都心からは少し時間がかかりますが、高速道路を利用すれば車で3時間強。群馬県の名湯・四万温泉の一番奥に位置する「奥四万湖」は、四万川ダム（しまがわダム）の建設によって生まれた、周囲約4kmの人工湖です。この湖の最大の特徴は、季節や天候、時間帯によって表情を変える美しい青さ。その神秘的なコバルトブルーの湖面は「四万ブルー（しまブルー）」と呼ばれ、近年ドライブスポットとして高い人気を集めています。なぜ、これほどまでに美しい青色に見えるのでしょうか。その秘密は、湖水に含まれる「アロフェン」と呼ばれる鉱物の微粒子にあります。この微粒子が太陽光の青い光を反射・散乱させることで、独特の青さが生み出されているそうです。さらに、湖の透明度が非常に高いことや、酸性の温泉成分が流れ込んでいることも、この美しい発色に関係しています。四万ブルーは1年を通じて楽しむことができますが、特に美しく輝くといわれているのが、雪解け水が流れ込む4月、5月頃の季節です。奥四万湖の周囲には湖畔道路が整備されており、車で1周することができます。特に今の時期は、鮮やかな新緑とコバルトブルーの湖面の見事なコントラストを楽しみながら、最高のドライブを堪能できます。また、周辺ではカヌーやSUP（サップ：スタンドアップパドルボード）のレンタルをおこなっているショップもあります。透明度の高い水の上に浮かぶと、まるで空中に浮いているかのような不思議な感覚を味わえます。パーソナリティの杉浦は、SUPで湖面を漕いでいる写真を見ながら「真っ青！ 空の上に浮かんでSUPを漕いでいるかのよう。この青はちょっと肉眼で見たいですよね〜!!」と大興奮。自身も普段からボートやSUPに親しんでいることから、「水の上に浮いていると、景色や水との距離感が最高に気持ちいいんですよね。やってみたい！」と声を弾ませていました。ドライブの帰り道には、ふもとに広がる四万温泉で日帰り入浴を満粋するのもおすすめです。新緑が美しいこの季節、親子で車に乗って、奇跡の絶景「四万ブルー」を体験しに出かけてみてはいかがでしょうか？



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＜番組概要＞番組名：SBI損保 presents 週刊 こども TIMES放送日時：毎週土曜14:55〜15:00