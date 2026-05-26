女優の佐々木希が２６日までに自身のＳＮＳを更新。幼少期の写真を公開し話題になっている。

ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が主演する７月期の日本テレビ系「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）にヒロインの秘書役で出演する佐々木。インスタグラムに「『告白−２５年目の秘密−』日本テレビ系７月期土曜ドラマ（毎週土曜よる９：００〜９：５４放送）出演することになりました」とつづり、ドラマ出演を報告。「この夏は是非、一線を越えるようなハラハラとした純愛、サスペンスを」と続け、青のスウェット姿の少女の写真をアップした。

佐々木はストーリーズで投稿を引用し、「小学生の時の写真、懐かしい」とコメントし、写真の少女が自身であることを明かした。

この投稿にファンからは「希ちゃんの幼少期のお写真が本気で美少女で最高です！！」「絶対見るわ！」「面白そう！！！しかも本人本物の写真じゃない！？」「可愛いすぎてドラマのお知らせちゃんと読めない」「美少女すぎる」「似てる子役さんじゃなく正真正銘希さんの写真ですね」「可愛くない時代がない説」などの声が寄せられている。