◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

２勝先勝方式の決勝第３戦が行われている。ワイルドカードの琉球と西地区優勝の長崎の対戦成績は１勝１敗で、勝ったチームが頂点に立つ。

スターティングファイブは、琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カーク、長崎が李賢重（イ・ヒョンジュン）、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルと両チーム第１、２戦と同じとなった。

第１クオーター（Ｑ）は、序盤から長崎がディフェンスで圧力をかけると、レギュラーシーズンの１試合平均９１・２得点のＢ１歴代最高記録の攻撃力が牙をむく。７―６のから徐々に得点を重ね１４―６とペースをつくり、琉球が思わずタイム。それでも流れを止められない。コーナーから李賢重が３Ｐシュートを決めて１７―７とこれで２桁差にまで広がった。琉球も小野寺祥太が３Ｐを決めたが、７点差で第２Ｑに向かう。

第２Ｑのファースト得点も長崎のブラッドリー。さらに、連続得点で２１―１０とさらに突き放す。琉球もクーリー、ローがタフショットを決めるなど食らいついたが、勢いは止まらない。残り約３秒でブラントリーが長い３Ｐを沈めるなどして、結局、３６―２３の長崎リードのまま後半に折り返した。