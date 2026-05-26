◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）

巨人・則本昂大投手が４回６安打７失点でＫＯされた。移籍後６試合目の先発で５四死球と苦しみ、最後までリズムをつかめなかった。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏はいまだ勝ち星のないベテラン右腕を分析した。

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何度も対戦した相手だから、データはたくさんあったと思う。則本は初回から変化球を多めに配球した。初回、４番・栗原には全１２球を投げて９球が変化球。しかし、追い込んでもファウルで粘られ、何を投げても当てられた。直球の切れ味からカーブを交えたり、緩急で勝負する投手だけに印象が違った。ソフトバンクにとっては、攻略するに難しくなかったと思う。

楽天時代は通算２１勝２３敗と負け越している。嫌なイメージが先行し、則本自身も昔ほど球威がないことを自覚しているから”イメチェン”したのだろうが、コントロールにも影響した。過去５試合で多くて１個の四死球がこの日だけで５個。有利なカウントに持って行けないことで、自らの投球を苦しめていた。

阿部前監督の辞任により、新体制でスタートした。いつも以上に世間の注目を集めた分、経験豊富な右腕にとっては慎重になった部分もあったと思う。また、巨人に移籍してから勝ててないことも少なからず意識したはず。でも、私が対戦した則本は、とにかく大胆な、迫力のあるピッチャーだった。その良さを失っては則本ではない。今、チームは苦しい戦いを強いられているが、気迫を前面に押し出す姿で引っ張る時だと思う。（高橋 由伸）