早くも夏の味覚の話題です。



県内で最も早く出荷される枝豆「弥彦むすめ」。



地元の子どもたちにおいしさの秘密を知ってもらおうと出前授業が行われました。



どっさり実った夏の味覚。弥彦村の特産品で県内で最も早く出荷される枝豆「弥彦むすめ」です。



弥彦小学校の3年生に向けてJAなどによる出前授業が行われました。



弥彦むすめは、5月上旬から出荷が始まり、今がまさに旬。その特徴は豆をもぎ取らず枝に付いたまま販売されること。





涼しい時期の出荷だからこそ実現する販売方法で食べる直前まで鮮度が保たれるのが魅力です。26日は児童が枝からのもぎ取りを体験しました。＜児童＞Q ）コツはつかめた？「うん！すぐ取れるの！こうやってこうやるんだよ！」みんなで協力してもぎ取った後は……＜児童＞「おいしくなあれ！おいしくなあれ！」ゆでたてをいただきます。＜児童＞「甘くておいしかった」「お母さんといま学校にいる妹とお父さんと、みんなで枝豆をおいしく食べたい」＜JA新潟かがやき吉田アグリセンター 成田雄也さん＞「枝豆がなっている状況を知らない子どもがいるので、家族ぜひ皆さんでもいでいただきたいと思います」子どもたちが次々と手を伸ばした弥彦むすめ。出荷は6月中旬まで続くということです。