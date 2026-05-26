岡山映像ライブラリーセンターに保管されている懐かしい映像をご覧いただく「あの日見た風景」です。今回は、いろいろな時代の5月のニュースを中心に振り返ります。

【写真を見る】【懐かしい映像】2012年 これを無料でまるごとプレゼント？ 2005年 謎の浮遊物が市内上空を漂う その正体は？ 1997年 ガソリンスタンドに住みついた動物が人気者に【岡山】

ファンも驚愕 大きすぎる無料のプレゼントとは

2012年。岡山電気軌道で、運行開始100周年を記念して、あるモノが無料でプレゼントされることになりました。さっそく熱心なファンが下見にやってきていました。その「あるモノ」とは、4年前まで現役で動いていたこの車両に関係するものだったのですが何だと思いますか？

「持って帰れたら持って帰りたい」

「鉄道のコレクショングッズの保管場所に」

「持って帰るには大きすぎますね」

実は、この車両自体がプレゼントでした。結局、栃木県のレジャー施設に譲渡され、その後「東武日光駅」の駅前に移設されました。

この車両は、もともとは日光にあった路線を走っていたので、里帰りというわけですね。

中央卸売市場に一般も利用できる「ふくふく通り」誕生

続いては2009年。岡山市南区の岡山市中央卸売市場に、商店街のような通りがオープンしたニュースです。その名は「市場ふくふく通り」。

この建物は、もともとは関連商品売り場棟という、市場では扱っていない商品やサービスを市場の関係者向けに提供する店舗が集まった所でした。

その後、一般の人も利用できるように改装され、この日、新しい名前がつけられました。オープン当初は、食品の店など様々な店舗が63店も営業していました。

さらに、その後、ジェラートなど若者向けの店舗もオープンして大人気だったのですが、今は、ちょっと利用者が少なくなっているようです。珍しい商品も売られているようですので、一度、訪れてみてはいかがでしょうか。

生きているのか？ 謎の物体がゆらりゆらり上空を

変わって、こちら、何だと思いますか？2005年、岡山市内の上空を謎の物体が浮遊しているのが見つかりました。生物のようにも見えませんか？

「外を見たら何か白いものがさーっとあったから『あらっ』と思って」

「30mくらいありましたかね」

その後、飛翔体はコンビニの駐車場に落下しましたが、ビニール製で長さが約200メートルもありました。

その正体は、農業用の保温シートでした。それが飛び立ったのは、約25キロも離れたところだったんです。つむじ風で上空に飛ばされ、さらに偶然発生していた工場火災による上昇気流で上空に舞い上がり、岡山市までたどり着いたということでした。

黄色いからだに黒い点々 ゴルフ場にヒョウが現れた？

続いても不思議な話題。岡山市のゴルフ場で存在しないはずの猛獣が目撃されました。

「黄色い色をして、黒い点々がありました」

目撃証言に基づいてイラストにしてみると…

これ、ヒョウですよね。この動物がこの日、2回目撃されたんです。

その後は、行方がわからなくなったため、まずは捕獲をと警察官が40人体制で近辺を捜索。

近くの小学校では、見かけても近づかないように注意したうえでいつもより早く下校しました。生肉を入れた罠も仕掛けて果たして捕獲はできるのか？

目撃されてから一日半、捕獲されたのは…ヒョウ！ではなくサーバルキャットというネコ科の動物でした。なぜここに？との謎は残るものの、猛獣ではなくて一安心でした。

住みついたのは助けた野生の1匹 町の人気者に

最後も動物の話題です。

1997年、ガソリンスタンドにかわいいマスコットが住みつきました。犬っぽいですが…名前はポン太。そう、野生のタヌキです。

一年半前に車にはねられて動けなくなっていたところを、この店の店長に助けられました。

店長はこれまで、4匹のタヌキを助けていますが、この子だけは山に帰らず住みついたそうです。

「キスは？キス、忘れたん？」

「お座りして！お座り！お座りしなさい」

「野生ですけど、愛情を持ってやれば、すぐ慣れるなと思いますわな」

まったく人を怖がらないポン太は、店の客はもちろん、町の人気者だったということです。いろいろな年の5月の出来事でした。

岡山映像ライブラリーセンターは、岡山市北区丸の内の前のRSK山陽放送本社ビルの2階にあります。懐かしい映像が視聴できるほか大型のテレビカメラを操作することもできます。また、事前に連絡をいただければ希望の映像を準備いたします。入館は無料ですので、ぜひ一度訪れてみてください。