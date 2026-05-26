「クーマンにとって朗報だ」W杯で日本と対戦するオランダ、32歳FWの戦列復帰を母国メディアが報道！ 一方で不安要素も…「懸念は尽きない」
北中米ワールドカップの初戦で日本代表と戦うオランダ代表にとって良いニュースだ。
コリンチャンスに所属するオランダ代表メンフィス・デパイが、現地５月25日に行なわれたアトレチコ・ミネイロ戦に後半途中から出場。戦列復帰を果たし、約30分間プレーしたのだ。
32歳のストライカーは３月22日のフラメンゴ戦で右足を負傷。以降は欠場が続いており、来月開幕する北中米W杯に間に合うかが不安視されていた。
これを受けて、母国メディア『De Telegraaf』は、「ロナルド・クーマンにとって朗報だ。メンフィス・デパイが復帰を果たす」と報じる。
一方で、「クーマン監督の懸念は尽きない」とし、次のように不安要素を伝えている。
「数名が怪我に苦しんでおり、万全の状態ではない。例えば、フレンキー・デ・ヨングはバルセロナで復帰後、90分間フル出場しておらず、ステファン・デ・フライは数日前に離脱、さらにユリエン・ティンベルもコンディションに懸念がある」
なお、オランダ代表は27日にW杯メンバーの発表を予定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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コリンチャンスに所属するオランダ代表メンフィス・デパイが、現地５月25日に行なわれたアトレチコ・ミネイロ戦に後半途中から出場。戦列復帰を果たし、約30分間プレーしたのだ。
32歳のストライカーは３月22日のフラメンゴ戦で右足を負傷。以降は欠場が続いており、来月開幕する北中米W杯に間に合うかが不安視されていた。
これを受けて、母国メディア『De Telegraaf』は、「ロナルド・クーマンにとって朗報だ。メンフィス・デパイが復帰を果たす」と報じる。
「数名が怪我に苦しんでおり、万全の状態ではない。例えば、フレンキー・デ・ヨングはバルセロナで復帰後、90分間フル出場しておらず、ステファン・デ・フライは数日前に離脱、さらにユリエン・ティンベルもコンディションに懸念がある」
なお、オランダ代表は27日にW杯メンバーの発表を予定している。
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