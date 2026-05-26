5月26日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



メディアスホールディングス <3154> [東証Ｐ] 決算月【6月】 5/26発表

「社会貢献（国境なき医師団への寄付）」を廃止。QUOカードの贈呈のみとする。



メタプラネット <3350> [東証Ｓ] 決算月【12月】 5/26発表

株主優待プログラムの提携先に、ビータス、NearMeの2社を追加。



ソースネクスト <4344> [東証Ｐ] 決算月【12月】 5/26発表

優待内容をクーポンから自社サイトで利用可能な「eポイント」に変更し、保有株数と保有期間に応じて500～3万ポイントを贈呈する。対象は12月末時点で100株以上を保有する株主。



Ｊｏｓｈｉｎ <8173> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/26発表

紙製の優待券から電子化に対応した優待カードに変更。



■記念優待 ――――――――――――



スターゼン <8043> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/26発表（場中）

日本マクドナルドとの取引開始55周年を記念して株主優待を実施。26年9月末時点で100株以上を保有する株主にマックカード1000円分を贈呈する。



株探ニュース