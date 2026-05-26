女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。

第1試合にはワールド・オブ・スターダム王者の玖麗さやかとなつぽいが組んで鉄アキラ、6月20日の代々木大会で玖麗に挑戦する鈴季すず組が対戦した。

鈴季は玖麗の髪を引っ張っての放り投げから背中に蹴りを見せるなど意識する。5分すぎ、再び玖麗と鈴季が対峙（たいじ）。玖麗のドロップキック、エルボーの連打。体格差のある鈴季の一撃に反撃を許す。なつぽいとの連携も見せる。玖麗がミサイルキック、飛びつき裸絞め。鈴季がスピアーと鉄の合体技、ジャーマン、10分52秒、鈴季が玖麗を原爆固めで勝利した。

勝った鈴季はマイクを持ち「玖麗、赤のチャンピオンの実力か。たった10分ちょっとで、私に負けてかわいそうに。鈴季すずがチャンピオンになった方がここにいる全員うれしいはずだ。こんなキャリアでよく頑張ったね。お疲れ様でした」とあざ笑った。バックステージでも「赤のタイトルマッチが楽しみ。獲ってやります」と強気だったが、6月14日の後楽園大会は私用で欠場し前哨戦はなし。

敗れた玖麗は「めちゃくちゃ強いし、鈴季の強さはわかっていたが、身をもって感じました。挑戦者が強い方がどんどん上るに決まっている。どうやって鈴季を倒そうか、そして、その次まで考えている。きょうは負けたけど、しっかり借りを返して、赤いベルトを持って、青空をもっともっと広げたい」と気持ちを切り替えていた。