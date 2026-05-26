ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」にて、新番組「浜田ウタ功」が6月17日に配信開始される。

浜田雅功が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ番組。第1回のゲストには、シンガー・ソングライターの山本彩が登場。AKB48のヒット曲「365日の紙飛行機」を2人で熱唱する。

いざイントロが流れると、浜田が「カメラがあると無難に歌おうとしてしまう」と、舞台裏で思わず本音を告白する一幕も。山本の透明感ある歌声に、浜田の渋みのあるソウルフルな歌声が重なり、スタッフ一同が聴き入るほどの贅沢なデュエットが実現。歌い終えると、お互いに照れ笑いを浮かべながらも、確かな手応えを感じさせる笑顔にあふれた時間となった。

浜田は「ずっとカラオケで歌ってきた大好きな曲ですが、カメラを前に色気を出してしまい大失敗しました（笑い）。今回は初回ということで僕自身がめちゃくちゃ緊張してしまいましたが、山本さんを実験台にしてしまった反省も含め（笑い）、普段は見せない姿を楽しんでもらえればと思います」とコメント。

山本は「まさか浜田さんから“一緒に歌いたい”と言っていただけるなんて思ってもみなかったので、最初は本当にびっくりしました。本番では浜田さんが意外にも緊張されている姿が新鮮で、私はむしろリラックスして楽しむことができました。隣で聴く浜田さんの歌声は、落ち着いた甘みとソウルがあふれていて、本当にかっこよかったです。お仕事というよりは、プライベートでカラオケに来たような、ここでしか見られない浜田さんのレアで素に近い姿をぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。