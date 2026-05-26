俳優の比嘉愛未さん（39）が、7月スタートの新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（よる10時放送）に主演することが発表され、自慢できる自身の意外な特技を明かしました。

比嘉さんは、「今まで演じたことない産婦人科医ということで、本当に楽しみでしたし、純粋にうれしかったです」と話しました。

ドラマは、華やかなセレブ病院を舞台に、行き場を失ったワケあり妊婦と赤ちゃんの命を救うために奮闘するチームの姿を描きます。

ドラマについて比嘉さんは、「産婦人科の実態・裏側を知るいいきっかけになってもらえたらなと思います」と語りました。

比嘉さんが演じるのは、卓越したスキルを持ち、チームの要となる産婦人科医・光井明希。

“すご腕の医師”という役柄にちなみ、誰にも負けないスキルを聞かれた比嘉さんは「カラオケが大好きなんですけど、カラオケに行くと、どんな曲でも沖縄の“イーヤーサーサー！ ハーイーヤー！”っていうのを、合いの手を入れられる。どんなロックでもバラードでも、今の曲でも全部いけます。それだけは負けません」と明かしました。

（5月26日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）