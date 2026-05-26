女子プロレスのスターダムは26日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。

玖麗さやかの持つワールド・オブ・スターダム選手権に挑戦した伊藤麻希は古沢稀杏と組んで“減給コンビ”梨杏、月山和香組と対戦した。

5分すぎ、序盤こそ調子が上がらなかった伊藤は古沢との連携を見せるも、勝負に出たところで古沢が伊藤にネックブリーカーを誤爆。9分17秒、月山がそのままオースイスープレックスホールドで勝利した。

試合後、伊藤はリングで息を吹き返したところ一目散に控室に消えた。バックステージでは勝利した月山が「伊藤麻希に勝ちました。伊藤は前回の赤いベルトに挑戦者で、私にも何にかのベルトに挑戦権が与えられるのではないのでしょうか。最近、減給とか言われてるが、きょうでプラス100万円でしょ。全然ちゃらですよ」と豪語。敗れた伊藤は行方不明となり、誤爆した古沢が「師匠、師匠どこいったの。目の前が真っ暗で」と伊藤に電話するも不通、SNSを調べたらアイコンが真っ暗になっていた。「師匠を探してきます」と慌てふためいていた。