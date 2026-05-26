『猫風邪』にかかると表れる症状

1.くしゃみや鼻水が続く

猫風邪で特によく見られるのが、くしゃみや鼻水です。まるで人が風邪をひいたときのような症状ですが、猫の場合は鼻づまりによって食欲まで落ちやすい点に注意が必要になります。

最初は「1回だけのくしゃみ」程度でも、何度も繰り返したり、透明だった鼻水が黄色っぽくなったりした場合は要注意です。

猫は嗅覚で食欲を感じる動物なので、鼻が詰まると急にごはんを食べなくなることがあります。

普段は食いしん坊なのに急にフードを残すようになった場合、「わがままかな？」ではなく体調不良も疑ってみましょう。鼻をスンスン鳴らしていたり、苦しそうに呼吸していたりするときは、早めに動物病院へ相談すると安心です。

2.目やにや涙が増える

猫風邪では、目の症状が強く出るケースも少なくありません。朝起きたら目やにで目が開きにくそうになっていた、という経験をした飼い主さんもいるのではないでしょうか。

「猫ヘルペスウイルス」が原因の場合、結膜炎を起こしやすく、涙が増えたり目が赤くなったりします。片目だけだった症状が両目に広がることもあるため、油断は禁物です。

また、目やにを放置すると被毛が固まり、皮膚炎につながる場合もあります。気持ち悪さから元気がなくなる猫もいるため、「少し涙が多いだけ」と軽視しないようにしたいですね。

3.食欲低下や元気消失が見られる

猫風邪が進行すると、食欲や元気に変化が出ることがあります。これは単なる「だるそう」では済まないサインかもしれません。

猫は不調を隠すのが得意な動物です。そのため、明らかに動かない、遊ばない、呼んでも反応が薄いときは、かなり体力を消耗している可能性があります。

たとえば、いつもならおやつの袋の音で飛んでくるのに反応しない場合、かなりしんどい状態になっているケースも考えられます。さらに食欲低下が続くと、脱水や栄養不足を引き起こし、回復が遅れてしまうこともあるでしょう。

とくに子猫は数日食べないだけでも急激に弱ることがあります。元気のなさと食欲不振が同時に見られたら、できるだけ早く受診したいところです。

4.重症化すると肺炎などにつながることも

猫風邪は「ただの風邪」と思われがちですが、重症化すると命に関わることもあります。特に免疫力の低い子猫や高齢猫では注意が必要です。

症状が悪化すると、口内炎で食べられなくなったり、肺炎を起こして呼吸が苦しくなったりするケースがあります。

また、猫ヘルペスウイルスは一度感染すると体内に潜伏し、ストレスなどをきっかけに再発することも特徴です。

「引っ越し後から急にくしゃみが増えた」「来客後に体調を崩した」という猫も珍しくありません。環境変化によるストレスで免疫力が落ちると、症状が再燃しやすくなるのです。

軽症のうちにケアできれば回復も早くなりやすいため、「様子見しすぎないこと」が大切なポイントと言えるでしょう。

猫風邪の主な原因や予防法

猫風邪の主な原因は、「猫ヘルペスウイルス」や「猫カリシウイルス」などの感染です。

感染猫との接触だけでなく、人の手や衣類を介して広がることもあります。多頭飼育や保護猫の受け入れ時などは注意しましょう。

予防で最も重要なのはワクチン接種です。完全に感染を防げるわけではありませんが、重症化リスクを下げる効果が期待できます。また、日頃からストレスを減らす生活環境づくりも大切です。

たとえば、「大きな音が苦手」「来客が続くと隠れてしまう」といった猫は、静かに過ごせる場所を確保するだけでも体調管理につながります。

さらに、食器やトイレを清潔に保ち、体調不良の猫を隔離することも感染予防には効果的です。「少し変だな」と思った段階で気づけるかどうかが、猫風邪ではとても重要なのです。

まとめ

猫風邪は、くしゃみや鼻水といった軽い症状から始まることが多い病気です。しかし、進行すると食欲低下や肺炎など深刻な状態につながる場合もあり、子猫やシニア猫では注意が欠かせません。

猫は不調を隠しやすいため、「いつもより寝ている」「ごはんへの反応が鈍い」といった小さな違和感を見逃さないことが大切です。人の風邪のように自然に治るだろうと考えているうちに、症状が悪化してしまうケースもあります。

日頃からワクチン接種やストレス管理を心がけ、異変に早く気づける環境を整えておくことで、愛猫の負担を減らしやすくなるでしょう。

「普段との違い」を知っておくこと、毎日の何気ない観察が、愛猫の健康を守る大きな力になります。

(獣医師監修：加藤桂子)