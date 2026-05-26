元俳優の北条隆博(ほうじょう・たかひろ)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。俳優復帰を目指すことをを宣言した。



【写真】本当に40歳!?爆イケすぎる北条隆博の近影

北条は2004年に特撮作品「仮面ライダー剣」で上城睦月/仮面ライダーレンゲル役を演じ、一躍人気を集めた。そのほかにもドラマ「がんばっていきまっしょい」、「ライフ～壮絶なイジメと闘う少女の物語～」などに出演していた。2013年頃に当時所属していた事務所を退所してからは、俳優としての活動は終了。YouTube活動や、大阪府で飲食店の運営を行っていることをSNSなどで発信していた。



25日には、「2026年5月25日 ついに40歳になりました！」と節目の誕生日を迎えたことを報告した。そして「40歳からは俳優復帰を目指して 自分を更に磨いて行きます」と俳優復帰を目指すことを表明した。



ファンに向けては「日頃から応援して下さる皆様へ作品を通して恩返しが出来るよう精進して参りますのでどうか引き続き応援して頂けると嬉しいです」とつづった。投稿には、40歳を迎えた自身の近影を2枚添えた。



この重大発表に、ネットでは「また画面で北条さんの演技が見られる日を楽しみに、これからもずっと応援しています！」「大人の色気ある40歳でカッコよくて羨ましいです」「40歳にビックリ！お若く見えて羨ましいです」「ビジュが爆イケ過ぎる」「昔と全然変わってない」といった声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）