2009年のNHK連続テレビ小説「ウェルかめ」のヒロインなどで知られる女優の倉科カナが25日、自身のインスタグラムを更新。24日に東京競馬場で行われたオークス・GIを振り返った。



【写真】背中の美しさも際立つ大胆ドレスが魅力的

「思い出の写真と共に」と書き出し、「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と投稿。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と振り返った。



続けて、「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます」とつづり、JRA所属の女性騎手として初めてGI＆クラシックを制覇した今村騎手をはじめ、勝ち馬のジュウリョクピエロ陣営を祝福。



「歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」と感激の様子で、背中が大きく開いた黒のドレス姿の写真や動画を添えた。



フォロワーからは「倉科カナさん持ってるなぁ」「見惚れてしまいます素敵」「めちゃくちゃ綺麗」「カナさんが１着」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）