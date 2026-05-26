お笑いコンビ・ダウンタウンが出演しているインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」で、浜田雅功が登場する新番組「浜田ウタ功」が６月１７日から配信されることが２６日、発表された。

浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ新番組だ。記念すべき初回のゲストには、シンガーソングライターの山本彩が登場。ＡＫＢ４８の国民的ヒット曲「３６５日の紙飛行機」を２人で熱唱する。異色のデュエットが生み出す化学反応や、笑いあふれるトークなど、ここでしか見られない魅力的なシーンは必見。歌い終わった後には、お互いに照れ笑いを浮かべながらも、確かな手応えを感じさせる笑顔にあふれた時間となった。

収録を終え浜田は「ずっとカラオケで歌ってきた大好きな曲ですが、カメラを前に色気を出してしまい大失敗しました（笑い）」と反省している様子。「メロディだけでなく歌詞が本当に素晴らしくて、歌いながら今にも泣きそうになるくらい感情が入ってしまいました。今回は初回ということで僕自身がめちゃくちゃ緊張してしまいましたが、山本さんを実験台にしてしまった反省も含め（笑い）、普段は見せない姿を楽しんでもらえればと思います。ぜひ何回も来ていただいて、また一緒に歌いたいですね」とコメントした。

一方の山本も「まさか浜田さんから『一緒に歌いたい』と言っていただけるなんて思ってもみなかったので、最初は本当にびっくりしました」とオファーに驚いたことを告白。それでも収録は楽しんだようで「本番では浜田さんが意外にも緊張されている姿が新鮮で、私はむしろリラックスして楽しむことができました。隣で聴く浜田さんの歌声は落ち着いた甘みとソウルがあふれていて、本当にかっこよかったです。お仕事というよりは、プライベートでカラオケに来たような、ここでしか見られない浜田さんのレアで素に近い姿をぜひ楽しみにしていてください」と視聴者へ呼びかけた。