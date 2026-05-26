男子ゴルフ、清水大成が阪急交通社とアンバサダー契約「精一杯邁進します」　昨季初Ｖの２７歳ホープ

国内男子プロゴルフツアー１勝の清水大成（ロピア）が、大手旅行会社の阪急交通社（本社・大阪市）とアンバサダー契約を締結したことが２６日、発表された。

同契約により、同社が展開するゴルフ旅行プラン「スーパーゴルフパック」のアンバサダーとして活動し、幅広い年代に対してゴルフ旅の魅力を発信する。今回の就任を記念した特別企画として、１２月に静岡県でゴルフコンペツアーを開催し、清水本人が参加してプロの技術や競技の魅力を直接体感できる機会も提供される。

清水は「世界中を旅する喜びを届けている同社の一員として活動できることを、大変光栄に感じております。私自身、ツアーで全国各地を転戦する日々を送っていますが、移動や旅が持つ『心動かす力』は、スポーツが与える感動とも深く通じ合うものがあると感じています。同社と共に、より多くの方に素晴らしい体験や夢を届けられるよう、精一杯邁進して参ります」とコメントした。

福岡県出身、２７歳の清水は昨年の国内メジャー・日本プロ選手権でツアー初優勝。今季は国内開幕戦直前の４月上旬に左手首の「ＴＦＣＣ損傷」を発症したが、２週前の関西オープンで復帰し、２勝目を目指していく。