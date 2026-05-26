◆ファーム・リーグ 巨人２―３ヤクルト＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の中山礼都外野手（２４）が今季１号ソロを放ち復調をアピールした。「１番・左翼」で先発出場。０―０の６回先頭でサブマリン右腕・下川に対し、カウント２―２から９４キロのカーブをすくい上げた打球は右翼スタンドへ着弾した。「ああやって変化球を乗せて打ったことはなかった。自信にして、いい成功体験として続けていきたい」。直近５試合は１８打数６安打で打率３割３分３厘、５打点と徐々に状態を上げている。

この日は守備でも魅せた。右翼へ守備位置を移した８回には、２死一塁から右前打に素早く反応。三塁へのレーザービームで補殺をマークし、ピンチの芽を摘み取った。「肩は自分の一つの武器。もっと成長できるように取り組みたい」と攻守で存在感を示した。

今季は右翼のレギュラー候補として期待され開幕スタメンを勝ち取ったが、２０試合に出場して打率１割３分８厘、１打点と低迷。１４日に今季２度目の登録抹消となった。１軍の外野陣はキャベッジ以外は流動的。２６日から始まったセ・パ交流戦では、パ・リーグ主催試合でＤＨ制が採用され、起用の幅が広がる。「細かいところを詰めて、とにかく打ち続けられるように。もっと確率を上げられるように練習したい」。背番号４０が逆襲へ燃えている。