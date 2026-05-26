“日本統一”シリーズ『劇場版 山崎一門II』、完成披露あいさつで客席からレギュラーメンバーが“乱入”？
『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』（6月12日公開）の完成披露舞台あいさつが26日、都内で行われ、主演を務めた喜屋武豊に加え、川崎健太（崎＝たつさき）、本田広登、山口祥行、本宮泰風、辻浩之監督が登壇した。
【動画】舞台挨拶中に“山崎一門”メンバー乱入で本宮泰風がツッコミ
登壇者それぞれの自己紹介が終わった直後、本宮が「なんでそこにいるの」と最前列の記者席に座る見慣れた人物に声をかけた。そこにいたのは“川上章介”役で劇場版にも登場する俳優の中澤達也。呼びかけられた中澤は驚きながらも、客席の方を振り返り、あいさつした。
その後も、登壇をせず客席から見守っている状態だったが、舞台上でトークが盛り上がると話題は中澤にも飛び火。本宮に「彼（中澤）は2行以上のせりふをしゃべれないんですよ」と突然の暴露をされることに。さらに山口からも「みんなで一連で撮っているんですけど、（中澤は）いつもNG出すんですよ。どうしようもないから監督がアップで撮ってるだけで、本当はアップじゃないところがアップになってる」と追い打ちをかけられると、中澤は「そういう技術を覚えました、NGを出せば寄りになるっていう」と反論し、会場は爆笑。共演者からまさかのタレコミを受けてしまった中澤だが、「これが日本統一ファミリーなんですよ（笑）」とメンバーの仲の良さを強調した。
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜屋武豊）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
【動画】舞台挨拶中に“山崎一門”メンバー乱入で本宮泰風がツッコミ
登壇者それぞれの自己紹介が終わった直後、本宮が「なんでそこにいるの」と最前列の記者席に座る見慣れた人物に声をかけた。そこにいたのは“川上章介”役で劇場版にも登場する俳優の中澤達也。呼びかけられた中澤は驚きながらも、客席の方を振り返り、あいさつした。
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜屋武豊）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。