本木雅弘＆宮舘涼太、息ぴったりの華麗なターンで会場沸く 菅田将暉も驚き「練習した？」
俳優の本木雅弘、宮舘涼太（Snow Man）が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。突如息ぴったりの華麗なターンを披露した。
【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘
本木と宮舘は現地時間19日、菅田将暉、青木崇高、黒沢清監督と共に『第79回カンヌ国際映画祭』に出席した。カンヌでは、フォトコールでの宮舘の華麗なターンが話題に。宮舘は「初めて参加させていただいたんですけど、やはり日本から行ったからには『黒牢城』の魅力、そして日本の映画の素晴らしさ、監督とキャストの方々と存分にアピールしにいくという意味でも、微力ながら力を出したつもりではあるんですけれども、どうだったんでしょうかね…」と思いをつぶやくと、本木は「想定外の爪痕を残しましたよね！あれがあって世界中に『黒牢城』が印象づいたっていうのもあります」と称賛を送った。
劇中では、本木は織田信長に謀反を起こして籠城する孤高の城主・荒木村重、宮舘は村重に忠義を示す腹心・乾助三郎を演じる。本木の言葉を「殿、ありがとうございます」と役さながらに受け取った宮舘。すると本木が突如「助三郎！」と声をかけ、「せーの」の合図で息ぴったりの華麗なターンを披露。会場に大きな歓声が上がった。
菅田も「練習した？なんでそんなにそろってんの？」と驚きの表情。宮舘が「まさか一緒にターンを回れるとは」と感激の声を漏らす中、本木が再び「助三郎！」と声をかけ再び華麗なターンを披露し、会場を沸かせた。
今作は、直木賞作家・米澤穂信氏のミステリー小説を映画化した戦国系心理ミステリー。物語は、織田信長軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、荒木村重（本木）は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田）と共に謎の解決に挑む。
同セレモニーにはほかに、吉高由里子、青木崇高、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢監督が登壇した。
【写真】素敵！吉高由里子を華麗にエスコートする本木雅弘
本木と宮舘は現地時間19日、菅田将暉、青木崇高、黒沢清監督と共に『第79回カンヌ国際映画祭』に出席した。カンヌでは、フォトコールでの宮舘の華麗なターンが話題に。宮舘は「初めて参加させていただいたんですけど、やはり日本から行ったからには『黒牢城』の魅力、そして日本の映画の素晴らしさ、監督とキャストの方々と存分にアピールしにいくという意味でも、微力ながら力を出したつもりではあるんですけれども、どうだったんでしょうかね…」と思いをつぶやくと、本木は「想定外の爪痕を残しましたよね！あれがあって世界中に『黒牢城』が印象づいたっていうのもあります」と称賛を送った。
菅田も「練習した？なんでそんなにそろってんの？」と驚きの表情。宮舘が「まさか一緒にターンを回れるとは」と感激の声を漏らす中、本木が再び「助三郎！」と声をかけ再び華麗なターンを披露し、会場を沸かせた。
今作は、直木賞作家・米澤穂信氏のミステリー小説を映画化した戦国系心理ミステリー。物語は、織田信長軍に囲まれ孤立無援となった城内で、ある少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内にいる家臣や身内の誰か。城外は敵軍、城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、荒木村重（本木）は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田）と共に謎の解決に挑む。
同セレモニーにはほかに、吉高由里子、青木崇高、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢監督が登壇した。