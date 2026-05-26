お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は26日、浜田雅功（63）の新番組「浜田ウタ功」を、6月17日から配信開始すると発表した。浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ。第1回ゲストとして、シンガー・ソングライターの山本彩（32）が出演することも、併せて発表された。

第1回配信は、AKB48のヒット曲「365日の紙飛行機」を2人で熱唱した。「DOWNTOWN＋」は「異色のデュエットが生み出す化学反応や、笑いあふれるトークなど、ここでしか見られない魅力的なシーンをお届けします」と予告。イントロが流れると、浜田が「カメラがあると無難に歌おうとしてしまう」と、舞台裏で思わず本音を告白する一幕もあった。歌い終わった後には、互いに照れ笑いを浮かべながらも、確かな手応えを感じさせる笑顔にあふれた時間となったという。

また、第1回配信に出演した2人のコメントも発表された。2人のコメント全文は以下の通り。

◆浜田雅功 ずっとカラオケで歌ってきた大好きな曲ですが、カメラを前に色気を出してしまい大失敗しました（笑い）。メロディだけでなく歌詞が本当に素晴らしくて、歌いながら今にも泣きそうになるくらい感情が入ってしまいました。今回は初回ということで僕自身がめちゃくちゃ緊張してしまいましたが、山本さんを実験台にしてしまった反省も含め（笑い）、普段は見せない姿を楽しんでもらえればと思います。ぜひ何回も来ていただいて、また一緒に歌いたいですね。

◆山本彩 まさか浜田さんから「一緒に歌いたい」と言っていただけるなんて思ってもみなかったので、最初は本当にびっくりしました。本番では浜田さんが意外にも緊張されている姿が新鮮で、私はむしろリラックスして楽しむことができました。隣で聴く浜田さんの歌声は落ち着いた甘みとソウルが溢れていて、本当にかっこよかったです。お仕事というよりは、プライベートでカラオケに来たような、ここでしか見られない浜田さんのレアで素に近い姿をぜひ楽しみにしていてください。