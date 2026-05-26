27日(水)は低気圧が九州へと近づく見込みです。かなり暖かく湿った空気が流れ込み、特に九州では大雨になるところもあり、鹿児島県では27日未明から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

27日午前9時の予想天気図です。九州の西の海上に低気圧があり、東へと進む見込みです。前線をともなっていますが、特に九州南部では暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。

低気圧が東に進むことにともない、九州など西日本では雨が降るでしょう。

27日の雨と風の予想を見ると、温暖前線の通過で、九州では未明から広い範囲で雨が降るでしょう。雨雲は中国地方や四国にもかかりそうです。

27日の朝には、紀伊半島でも雨が降る見込みです。

発達した雨雲は、奄美などにもかかり、夜にかけて雨が降り続きそうです。

27日は西日本を中心に雨が降るでしょう。低気圧の影響は太平洋側で大きく受けそうです。

28日(木)には日本海に低気圧が発生し、発達しながら東北東へ進む見込みです。北陸など日本海側では28日以降低気圧の影響を受け、29日(金)には特に北日本では雨の降り方が強まり、大雨のおそれもあります。