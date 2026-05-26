W杯予選敗退のイタリア代表、国際親善試合メンバー24名を発表…GKドンナルンマ選出も“若手主体”の構成に
イタリアサッカー連盟（FIGC）は25日、6月に行われる国際親善試合に臨む代表メンバー24名を発表した。
イタリア代表は3月に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続でW杯出場を逃すことが決定。これに伴い、FIGSのガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、コーディネーターを務めたジャンルイジ・ブッフォン氏が辞任を発表している。
W杯行きの逃したイタリア代表は6月3日にルクセンブルク代表、同7日にギリシャ代表との国際親善試合に臨む。この2試合では、U−21イタリア代表を指揮するシルヴィオ・バルディーニ監督がA代表の指揮を執ることが決まっている。
イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、6月の代表活動について「多くの若手選手が招集される見込み」と報じていた通り、若手主体のメンバー編成となった。キャプテンのGKジャンルイジ・ドンナルンマは選出されたが、MFサンドロ・トナーリやMFニコロ・バレッラなど主力選手は招集されず、2004年生まれ以降の若手選手を中心に呼ばれている。
イタリア代表メンバー24名は以下の通り。
▼GK
ジョヴァンニ・ダッファーラ（アヴェッリーノ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ロレンツォ・パルミサーニ（フロジノーネ）
▼DF
オネスト・アハノール（アタランタ）
ダヴィデ・バルテサーギ（ミラン）
ファビオ・キアロディア（ボルシアMG／ドイツ）
ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）
コスタンティーノ・ファヴァスリ（カタンザーロ）
フィリッポ・マネ（ドルトムント／ドイツ）
マルコ・パレストラ（カリアリ）
ルカ・レッジャーニ（ドルトムント／ドイツ）
▼MF
マッテオ・ダガッソ（ヴェネツィア）
ジャコモ・ファティカンティ（ユヴェントス）
ルカ・リパーニ（サッスオーロ）
シェール・エンドゥール（フィオレンティーナ）
ニッコロ・ピジッリ（ローマ）
ロレンツォ・ヴェントゥリーノ（ローマ）
▼FW
フランチェスコ・カマルダ（レッチェ）
ルイジ・ケルビーニ（サンプドリア）
ジェフ・エカトール（ジェノア）
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）
セイドゥ・フィニ（フロジノーネ）
サムエレ・イナシオ（ドルトムント／ドイツ）
ルカ・コレオショ（パリFC／フランス）
イタリア代表は3月に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続でW杯出場を逃すことが決定。これに伴い、FIGSのガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、コーディネーターを務めたジャンルイジ・ブッフォン氏が辞任を発表している。
イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、6月の代表活動について「多くの若手選手が招集される見込み」と報じていた通り、若手主体のメンバー編成となった。キャプテンのGKジャンルイジ・ドンナルンマは選出されたが、MFサンドロ・トナーリやMFニコロ・バレッラなど主力選手は招集されず、2004年生まれ以降の若手選手を中心に呼ばれている。
イタリア代表メンバー24名は以下の通り。
▼GK
ジョヴァンニ・ダッファーラ（アヴェッリーノ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ロレンツォ・パルミサーニ（フロジノーネ）
▼DF
オネスト・アハノール（アタランタ）
ダヴィデ・バルテサーギ（ミラン）
ファビオ・キアロディア（ボルシアMG／ドイツ）
ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）
コスタンティーノ・ファヴァスリ（カタンザーロ）
フィリッポ・マネ（ドルトムント／ドイツ）
マルコ・パレストラ（カリアリ）
ルカ・レッジャーニ（ドルトムント／ドイツ）
▼MF
マッテオ・ダガッソ（ヴェネツィア）
ジャコモ・ファティカンティ（ユヴェントス）
ルカ・リパーニ（サッスオーロ）
シェール・エンドゥール（フィオレンティーナ）
ニッコロ・ピジッリ（ローマ）
ロレンツォ・ヴェントゥリーノ（ローマ）
▼FW
フランチェスコ・カマルダ（レッチェ）
ルイジ・ケルビーニ（サンプドリア）
ジェフ・エカトール（ジェノア）
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）
セイドゥ・フィニ（フロジノーネ）
サムエレ・イナシオ（ドルトムント／ドイツ）
ルカ・コレオショ（パリFC／フランス）