【お菓子新作】年間ブランド売上100億円突破の『タフグミ』ブランド、史上初の“ザクザク”食感
カバヤ食品の『タフグミ』から、ブランド史上初となる“ザクザク”食感の新商品『タフグミクールクランチ』が、6月9日より全国のコンビニエンスストア、7月7日より全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで期間限定発売される。
【写真】「懐かしい！」「これ買ってた！」35年前の『果汁グミ』、パッケージで振り返る歴史
2025年度の『タフグミ』ブランド年間売上高は、同社製品ブランドとして初めて100億円を突破。また、主力製品『タフグミ』は、3年連続でグミ市場単品売上金額No.1となるなど、「噛みごこちの良い高弾力食感」が支持されている。
ブランドのさらなる成長を期して発売する『タフグミ クールクランチ』は、『タフグミ』が持つ高弾力はそのままに、噛んだ瞬間に“ザクッ”と響く快感食感を楽しめる“ザクザクサワーパウダー”でコーティング。『タフグミ』愛好家はもちろん、まだ『タフグミ』を食べたことが無いグミ好きも虜になる唯一無二の噛みごこちに仕上げている。
■『タフグミ クールクランチ』製品特長
・高弾力、食べ応えのある大粒、刺激的なサワーパウダーに加え、どこから噛んでも同じ弾力が感じられるキューブ型が特長の『タフグミ』を“ザクザクサワーパウダー”でコーティング
・『タフグミ』の高弾力食感に“ザクッ”と響く食感を掛け合わせた、唯一無二の快感食感
・パインフレーバーとピーチフレーバーの甘酸っぱさがやみつきになる2種アソート
内容量：80グラム
価格：オープン
発売日・販売エリア／業態
2026年6月9日（火）・全国のコンビニエンスストア
2026年7月7日（火）・全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等
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2025年度の『タフグミ』ブランド年間売上高は、同社製品ブランドとして初めて100億円を突破。また、主力製品『タフグミ』は、3年連続でグミ市場単品売上金額No.1となるなど、「噛みごこちの良い高弾力食感」が支持されている。
■『タフグミ クールクランチ』製品特長
・高弾力、食べ応えのある大粒、刺激的なサワーパウダーに加え、どこから噛んでも同じ弾力が感じられるキューブ型が特長の『タフグミ』を“ザクザクサワーパウダー”でコーティング
・『タフグミ』の高弾力食感に“ザクッ”と響く食感を掛け合わせた、唯一無二の快感食感
・パインフレーバーとピーチフレーバーの甘酸っぱさがやみつきになる2種アソート
内容量：80グラム
価格：オープン
発売日・販売エリア／業態
2026年6月9日（火）・全国のコンビニエンスストア
2026年7月7日（火）・全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等