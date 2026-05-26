東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。



【27日の天気図】

27日の九州北部は、前線を伴った低気圧が近づき、曇りや雨となるでしょう。



【27日の天気】

26日夜から雨が降り始め、27日未明から明け方にかけて雨脚が強まる所がありそうです。その後は雨の降り方が弱まりますが、日中も降ったり止んだりを繰り返すでしょう。折りたたみ傘を持っておくと安心です。





【27日の気温】最高気温は28℃前後と低くなりますが、湿度が高くなるので蒸し暑くなりそうです。【週間予報】木曜日以降は少しずつ天気が回復し、週末は晴れてお出かけ日和となるでしょう。よく晴れる分、暑さは厳しくなるので、熱中症に注意が必要です。【熱帯低気圧の進路図】南の海上には熱帯低気圧があり、27日には台風6号となる見込みです。この先、発達しながら日本に近づく可能性があります。最新の予想では6月2日ごろに日本に近づく見込みで、その後は日本の南海上を東へ進む見込みです。九州への影響は小さいルートを進む予想ですが、まだ予想にブレがあり、九州へ接近する可能性も捨てきれない状況です。今後の動向に注意が必要です。