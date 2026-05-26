【漢字クイズ】「海味」はなんて読む？「うみあじ」とは読みません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「海味」はなんて読む？

「海味」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、山形県にあるひらがな4文字の地名です。 いったい、「海味」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かいしゅう」でした！ 海味は、山形県西村山郡西川町に位置しています。 そんな西川町は、山形県のほぼ中央にあり、朝日連峰や月山に囲まれた山のまちとして知られています。 町内にある「道の駅にしかわ『フェリシア公園』」には、愛犬と楽しめる屋外ドッグランも完備されており、ドライブの休憩やリフレッシュに最適な空間となっているのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『西川町公式サイト』

ライター Ray WEB編集部