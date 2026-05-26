KiUのレインウェアで雨の日も快適♡通勤通学に頼れる高機能アイテム特集

突然の雨が増える季節は、おしゃれと快適さのどちらも妥協したくないもの。アウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」から、通勤や通学、自転車移動に寄り添う高機能レインウェアコレクションが登場しました。防水性はもちろん、夜道の視認性や持ち運びやすさまでこだわったラインアップは、毎日の移動をもっと心地よくしてくれそう♡雨の日の頼れる一着をチェックしてみましょう。

雨の日の移動を支える高機能ライン

まず注目したいのが『キウ ビジブルバイシクルレインポンチョ』9,350円。

カラーはグリッドブラック、グリッドベージュ、グリッドカーキ、スターペイズリーREの4色です。自転車移動に特化した袖付きアノラックタイプで、耐水圧10,000mmH2Oのしっかりした防水仕様。

夜はライトに反射して柄が浮かび上がるリフレクターデザインを採用し、視認性にも配慮されています。

さらに“回転フード（取り外し可能）”で左右確認がしやすく、股下スナップボタンで走行時のバタつきを軽減。収納袋は拡張式で、防水スタッフサックとしても使える便利な仕様です。

続いて『ライトウェイトコンパクトポンチョ』8,250円。

ブラック、ベージュ、ネオンイエローの3色展開。約220gと軽量で、収納時は手のひらサイズに。バッグに入れておきやすく、急な雨でも安心です。

耐水圧5,000mmH2Oに加え、夜間にうれしいリフレクターパイピング付き。折りたたみ傘感覚で毎日持ち歩きたくなる一枚です♪

ダイアナの限定カラーが登場♡夏映えするハイヒールミュールをチェック

通勤・通学に頼れるセットアップ

しっかり雨対策したい方には、高機能セットアップがおすすめ。

『キウ フレックスライドジャケット』13,750円

『キウ フレックスライドパンツ』9,350円

どちらもブラック、カーキ、ベージュの3色展開です。

耐水圧20,000mmH2Oの高い防水性能を備えながら、日常使いしやすいシンプルなデザインが魅力。

ジャケットはリュックを背負ったまま着られる背面拡張仕様で、袖にはムレを軽減するベンチレーションを搭載しています。

パンツは立体縫製で動きやすく、裾のドローコードでシルエット調整も可能。裾ファスナー付きで、靴を履いたまま着脱しやすいのも嬉しいポイントです。収納袋付きなので持ち運びにも便利です♡

雨の日をもっと自由に楽しんで♡

天気に左右されがちな毎日の移動も、KiUのレインウェアがあればぐっと快適に。しっかり備えながら、気分まで軽やかにしてくれるアイテムが揃っています。

お気に入りの一着を選べば、雨の日も少し楽しみになるかもしれません♡これからの季節に向けて、自分にぴったりのレインウェアを準備してみてくださいね。