「美人&イケメンな事は確定」西野未姫、第2子の顔出しショット＆名前を明かす「想像も付かないお名前」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは5月26日、自身のInstagramを更新。第2子の名前を公表し、名付けの理由を語っています。
【写真】第2子と命名書
コメントでは「素敵なお名前 ご家族の皆さんお幸せに」「名前かっこいいね」「みきちゃんの弟様たちに似てる気します めっちゃ可愛いです！」「一海くんに似てるぅー！！」「みきちゃんに似てる」「にこりちゃんも頑馬くんも美人&イケメンな事は確定です」「想像も付かないお名前で！流石けーちょん!!」「けいちょんが決めたということでびっくりしました」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】第2子と命名書
「名前かっこいいね」西野さんは「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」とつづり、2枚の写真を投稿。命名書の横で第2子が寝転んでいます。また2枚目は「ガッツポーズをしてるがんば」。片手を上げて眠っている姿がかわいらしいです。
家族4人ショットも公開13日には「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と報告していた西野さん。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと第1子、第2子との4人ショットを載せています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)