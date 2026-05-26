東京都（23区以外）で「老後に住みたい」と思う市ランキング！2位「武蔵野市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、東京都（23区以外）で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「武蔵野市は吉祥寺を擁する文化的な街として有名で、老後も豊かな文化的生活を楽しめると感じています」（30代女性／北海道）
「吉祥寺を擁し、買い物・医療・交通の利便性が非常に高く、井の頭公園など自然もあり、老後でも徒歩圏で暮らしやすい街として全国的にも人気があるから」（60代女性／愛知県）
「緑が多くて、商業施設なども多く生活しやすそうだから」（40代女性／愛媛県）
▼回答者コメント
「八王子市には色々穴場があるから住んでみたい」（50代女性／埼玉県）
「わりと中心部は栄えていて、ショッピングや医療機関、行政機関などの利便性が良い点と、中心地を離れると自然が豊かで老後はハイキングなどを楽しめそうな点が良いと思いました」（50代女性／神奈川県）
「便利さと自然豊かさのバランスが良い」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、東京都（23区以外）で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：武蔵野市／40票住みたい街として名高い「吉祥寺」を擁する、洗練されたカルチャーと自然が調和する都市です。広大な井の頭恩賜公園では四季の移ろいを感じられ、駅周辺の充実した商業施設やおしゃれなカフェが日常を彩ります。都心へのアクセスも至便でありながら、落ち着いた住環境が老後の生活に安心感を与えてくれます。
▼回答者コメント
「武蔵野市は吉祥寺を擁する文化的な街として有名で、老後も豊かな文化的生活を楽しめると感じています」（30代女性／北海道）
「吉祥寺を擁し、買い物・医療・交通の利便性が非常に高く、井の頭公園など自然もあり、老後でも徒歩圏で暮らしやすい街として全国的にも人気があるから」（60代女性／愛知県）
「緑が多くて、商業施設なども多く生活しやすそうだから」（40代女性／愛媛県）
1位：八王子市／70票豊かな自然と都市機能が見事に融合した、東京西部の中心都市です。ミシュラン三つ星にも輝いた「高尾山」が身近にあり、四季折々の美しい山容やハイキングを手軽に楽しめます。医療機関や商業インフラが充実しているほか、数多くの大学が集まる文教都市としての落ち着いた雰囲気も備え、圧倒的な支持を得ました。
▼回答者コメント
「八王子市には色々穴場があるから住んでみたい」（50代女性／埼玉県）
「わりと中心部は栄えていて、ショッピングや医療機関、行政機関などの利便性が良い点と、中心地を離れると自然が豊かで老後はハイキングなどを楽しめそうな点が良いと思いました」（50代女性／神奈川県）
「便利さと自然豊かさのバランスが良い」（40代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)