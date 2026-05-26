商社やメガバンクではない。3大財閥系「従業員数ランキング」1位は、“28.8万人”を擁する意外な企業
三菱、三井、住友……日本を代表する巨大グループにおいて、今「最も多くの従業員」を抱えている企業はどこかご存じでしょうか。メガバンクや総合商社を抑え、3グループ全体の頂点に立つのは、実は「約28.8万人」を擁するある意外な企業でした。
企業の「時価総額」が注目されがちな現代ですが、「どれだけ多くの人が働いているか」というリアルな数字を比較すると、表舞台からは見えにくい各グループの「本当の強み」や驚きの共通点が浮かび上がってきます。
本記事では、東洋経済新報社の記者である山川清弘氏の著書『教養としての 三菱・三井・住友』（飛鳥新社）より一部抜粋・編集し、3大グループの「従業員数ランキング」から見える企業の実像を読み解きます。
就職や転職を考える際、「どんな規模の会社で働きたいか」「どれくらい多様なキャリアパスがあるか」といった観点で企業を見ることは重要です。このランキングは、そうした判断材料にもなるでしょう。
2位の三菱電機も約15万人と拮抗しています。海外での生産・販売体制が充実しており、グローバル企業としての規模がうかがえます。
注目すべきは、東レ（約4.8万人）や王子ホールディングス（約3.9万人）といった素材メーカーの従業員数の多さです。これらの企業は、国内外に多数の工場を持ち、製造・研究・営業など、多様な人材を雇用しています。
住友電気工業の従業員数が圧倒的に多い理由は、自動車部品事業のグローバル展開にあります。世界中の自動車生産拠点に近接する形で工場を展開しており、海外での従業員数が非常に多くなっています。
3位のNEC（約10.4万人）、4位の住友商事（約8.3万人）も大所帯です。
NECは、国内外でIT・通信事業を展開しており、システムエンジニア、営業、サポート要員など、多様な職種を抱えています。
住友商事は、世界中に拠点を持つ総合商社として、資源、インフラ、消費財など、あらゆる分野で人材を配置しています。
就職や転職の際、「大きな組織で多様な経験を積みたい」「グローバルに活躍したい」と考えるなら、こうしたランキング上位の企業は有力な選択肢になるでしょう。
さらに、三菱グループが技術系と金融、三井グループがICT、住友グループがインフラ系といったように、それぞれの強い分野が違うことも分かります。
「大きな組織で多様な経験を積みたい」「グローバルに活躍したい」と考えるなら、知名度や時価総額だけでなく、こうした「働く人の数」に着目してみることも、失敗しない企業選びの強力な武器になるはずです。
山川清弘（東洋経済新報社 記者） プロフィール
1967年、東京都生まれ。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）、『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）など。
(文:山川清弘（東洋経済新報社 記者）)
企業の「時価総額」が注目されがちな現代ですが、「どれだけ多くの人が働いているか」というリアルな数字を比較すると、表舞台からは見えにくい各グループの「本当の強み」や驚きの共通点が浮かび上がってきます。
人数の多さは“規模の証明”。従業員数から見える「企業の実像」「どれだけ多くの人が働いているか」というランキングを見ると、企業のタイプや役割がよりはっきり表れます。従業員数が多い企業とは、多様な仕事が存在し、海外を含む広い範囲で活動している企業、と言い換えることもできます。
就職や転職を考える際、「どんな規模の会社で働きたいか」「どれくらい多様なキャリアパスがあるか」といった観点で企業を見ることは重要です。このランキングは、そうした判断材料にもなるでしょう。
三菱UFJと三菱電機が2強！「金融と技術」で圧倒する三菱三菱グループでトップに立つのは、三菱UFJフィナンシャル・グループの約15.6万人。メガバンクとして全国に支店網を持ち、多数の従業員を抱えています。銀行、信託、証券、カード会社など、金融サービスの全分野をカバーしているため、従業員数も膨大です。
2位の三菱電機も約15万人と拮抗しています。海外での生産・販売体制が充実しており、グローバル企業としての規模がうかがえます。
国内外に多数の工場を展開。「素材・製造」の存在感が光る三井三井グループでは、三井住友フィナンシャルグループが約12.3万人でトップ。
注目すべきは、東レ（約4.8万人）や王子ホールディングス（約3.9万人）といった素材メーカーの従業員数の多さです。これらの企業は、国内外に多数の工場を持ち、製造・研究・営業など、多様な人材を雇用しています。
3大グループの頂点！ 28.8万人を擁する「住友電工」の正体住友グループ、そして3グループすべてを通じてトップに立つのが、住友電気工業の約28.8万人です。
住友電気工業の従業員数が圧倒的に多い理由は、自動車部品事業のグローバル展開にあります。世界中の自動車生産拠点に近接する形で工場を展開しており、海外での従業員数が非常に多くなっています。
3位のNEC（約10.4万人）、4位の住友商事（約8.3万人）も大所帯です。
NECは、国内外でIT・通信事業を展開しており、システムエンジニア、営業、サポート要員など、多様な職種を抱えています。
住友商事は、世界中に拠点を持つ総合商社として、資源、インフラ、消費財など、あらゆる分野で人材を配置しています。
「就活・転職」の視点で見る名門企業の価値従業員数が多い企業は、多様な仕事が存在し、海外を含む広い範囲で活動している企業、と言い換えることもできます。
就職や転職の際、「大きな組織で多様な経験を積みたい」「グローバルに活躍したい」と考えるなら、こうしたランキング上位の企業は有力な選択肢になるでしょう。
さらに、三菱グループが技術系と金融、三井グループがICT、住友グループがインフラ系といったように、それぞれの強い分野が違うことも分かります。
「大きな組織で多様な経験を積みたい」「グローバルに活躍したい」と考えるなら、知名度や時価総額だけでなく、こうした「働く人の数」に着目してみることも、失敗しない企業選びの強力な武器になるはずです。
山川清弘（東洋経済新報社 記者） プロフィール
1967年、東京都生まれ。東洋経済新報社に入社後、記者として放送、ゼネコン、銀行、コンビニ、旅行など担当。『会社四季報プロ500』編集長、『会社四季報』副編集長、『週刊東洋経済プラス』編集長などを経て『株式ウイークリー』編集長および「会社四季報オンライン」編集部編集委員。著書に『世界のメディア王 マードックの謎』（今井澂氏との共著、東洋経済新報社）、『ホテル御三家 帝国ホテル、オークラ、ニューオータニ』（幻冬舎新書）、『教養としての三菱・三井・住友』（飛鳥新社）など。
(文:山川清弘（東洋経済新報社 記者）)