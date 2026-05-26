「人の本気は涙が出て」あ〜ちゃん、Bリーグ観戦で感涙「試合前から感動して泣いてる人ははじめて」
Perfumeのあ〜ちゃんは5月26日、自身のInstagramを更新。プロバスケットボールBリーグ・ファイナルを観戦した様子を公開しました。
【写真】あ〜ちゃん、バスケ観戦
5枚目の写真では、俳優の村川絵梨さん、森カンナさん、大沢あかねさんらとの集合ショットも公開。コメント欄では森さんから「試合前から感動して泣いてる人ははじめてみたけどありがとう」とメッセージが寄せられています。
ファンからは「楽しそうな笑顔」「元気そうな姿を見る事ができて私は眼福です」「今日もあ〜ちゃんやみんなの愛でパワー注入!!」「生の試合は興奮の度合いがやばい！」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】あ〜ちゃん、バスケ観戦
「楽しそうな笑顔」あ〜ちゃんは「試合が始まる前、同じチームの選手や監督に握手するだけでなく相手チームにも腰低く下からハグしにいく馬場に感動しました」とつづり、5枚の写真と3本の動画を披露。観戦を楽しむ後ろ姿や、熱気あふれる会場の様子が収められています。さらに「相手チームなのに、これから戦うのに、最大の敬意を払っていて。正々堂々とやろうね、てのが伝わってきてさー泣けるんよ〜」と、選手の振る舞いに胸を打たれたことを告白。「人の本気は涙が出て仕方がないなぁ かっけえ 尊敬」と、熱い思いをつづりました。
ファンからは「楽しそうな笑顔」「元気そうな姿を見る事ができて私は眼福です」「今日もあ〜ちゃんやみんなの愛でパワー注入!!」「生の試合は興奮の度合いがやばい！」など、さまざまな声が寄せられました。
「お元気そうで何より嬉しい！」たびたびプライベートの様子を投稿しているあ〜ちゃん。4月10日には「部屋中一生断捨離してたら 春になりました」とつづり、桜を背景に、2匹の愛犬を抱っこした春らしい写真を投稿しました。桜を背景に、2匹の愛犬を抱っこした春らしい写真を投稿。ファンからは「かわい過ぎます」「近況助かります」「お元気そうで何より嬉しい！」など、温かいコメントが寄せられていました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)