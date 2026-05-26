宝鐘マリンの新曲「BooooM!!!」が、TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期（日本テレビ系）のエンディングテーマに決定した。

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7月4日に放送開始となる同TVアニメの原作は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にした、“お仕事×魔法少女アクション漫画”。「BooooM!!!」は、アニメの世界観と宝鐘マリンのエネルギッシュかつ軽妙な言葉遊びを融合させたダンスミュージックとなっており、作編曲は宝鐘マリンとこぼ・かなえるのコラボレーション楽曲「III」を手がけたGigaが担当。作詞はq*Leftが担当した。

さらに、同楽曲を使用したアニメPVも公開されており、楽曲の一部聴くことができる。

＜宝鐘マリン コメント＞

Ahoy！宝鐘海賊団船長の宝鐘マリンです～！第2期のエンディングを担当できて本当に嬉しいです！マジルミエのみんなに負けないくらい、めちゃくちゃエネルギッシュな楽曲に仕上がったと思っています！毎話のアニメを見終わった後、余韻と一緒にこの曲を楽しんでもらえたら最高です！ぜひ最後まで見届けてくださいね～！出航～！

（文＝リアルサウンド編集部）