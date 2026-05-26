マクドナルドに人気の「ももスムージー」が今年も登場！

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　「マクドナルド」のカフェブランド「McCafe（マックカフェ）」より、5月27日（水）から、毎年好評の「もものスムージー」と新作「マスカットスムージー」が、全国の「マクドナルド」店舗で発売される。

【写真】今年はマスカットが新登場！　期間限定スムージーの詳細

■この季節しか味わえないドリンク

　今回登場するのは、“マックに甘いの飲みにこないか？”をテーマに展開される、初夏にぴったりな「もものスムージー」と「マスカットスムージー」。

　季節限定の定番商品「もものスムージー」は、黄桃、白桃、ネクタリンの3種類の桃果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しめるドリンクだ。

　一方、新商品の「マスカットスムージー」は、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージー。プルンとした食感のマスカットゼリーを合わせており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できる。

　また、5月26日（火）から放映される新TVCMでは、平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾として、あのと齊藤なぎさが登場。息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現したまるでMVのような内容となっている。