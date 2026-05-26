マクドナルド「スムージー」に“人気のもも＆新作マスカット”が登場！ あの×齊藤なぎさの新CMも
「マクドナルド」のカフェブランド「McCafe（マックカフェ）」より、5月27日（水）から、毎年好評の「もものスムージー」と新作「マスカットスムージー」が、全国の「マクドナルド」店舗で発売される。
【写真】今年はマスカットが新登場！ 期間限定スムージーの詳細
■この季節しか味わえないドリンク
今回登場するのは、“マックに甘いの飲みにこないか？”をテーマに展開される、初夏にぴったりな「もものスムージー」と「マスカットスムージー」。
季節限定の定番商品「もものスムージー」は、黄桃、白桃、ネクタリンの3種類の桃果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しめるドリンクだ。
一方、新商品の「マスカットスムージー」は、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージー。プルンとした食感のマスカットゼリーを合わせており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できる。
また、5月26日（火）から放映される新TVCMでは、平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾として、あのと齊藤なぎさが登場。息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現したまるでMVのような内容となっている。
【写真】今年はマスカットが新登場！ 期間限定スムージーの詳細
■この季節しか味わえないドリンク
今回登場するのは、“マックに甘いの飲みにこないか？”をテーマに展開される、初夏にぴったりな「もものスムージー」と「マスカットスムージー」。
一方、新商品の「マスカットスムージー」は、マスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージー。プルンとした食感のマスカットゼリーを合わせており、一杯でマスカットのおいしさを堪能できる。
また、5月26日（火）から放映される新TVCMでは、平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾として、あのと齊藤なぎさが登場。息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現したまるでMVのような内容となっている。