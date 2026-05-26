プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行容疑で逮捕され、その後、釈放されました。日本テレビ・社会部の小野高弘部長が解説します。

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捜査関係者によりますと、25日午後7時すぎ、阿部監督は自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いがもたれています。

長女は生成AIのチャットGPTに「父親から暴力を受けたが、どうしたらいいか」と相談し、その回答を受けて児童相談所に相談したといいます。

その後、連絡を受けた警視庁が、自宅で阿部監督を現行犯逮捕し、26日未明には釈放しました。今後は在宅での捜査を続ける方針です。

これまでに、警視庁には長女に関する相談事案はなかったといいます。

■長女は「チャットGPTに相談」

――今回、警視庁はなぜ現行犯逮捕に踏みきったのでしょうか。

社会部・小野高弘部長

「第一に、駆けつけた警察官が家族から状況を聞き、暴行の疑いがあると認められたから、そして、家族の安全を守るために逮捕して、その場から引き離す必要があったということだと考えられます。また、ある捜査幹部は『二女の前で暴行を加えたことで、二女に対する心理的虐待にあたる可能性もある』と話しています」

――在宅での捜査を続けるということですが、今後どういった形で進められるんですか。

社会部・小野高弘部長

「今後は阿部監督を警察署に呼んで、当時の家の中での状況、自分がやった行為を再現してもらう。どのように押し倒したんですか、胸ぐらをつかんだんですかと再現してもらう。そして、家族からも話を聞いて、食い違いがないかどうかを調べることになります」

――会見で阿部監督の長女のコメントが読み上げられ、「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所がある」という回答を受け、連絡したと。結果的にすぐに警察に連絡がいきましたが、どういう仕組みなんでしょうか。

社会部・小野高弘部長

「チャットGPTということでいうと、困ったことがあるとどうしたらいいか、AIに聞く習慣が子どもの間にも広まっているように感じる。今回は、その結果、長女が相談したのは児童相談所でした。今回、警察が動いたいきさつはまだわかっていないが、児童相談所と警察は密接に連携する傾向にあります。以前は役割が分かれていたんですが、痛ましい児童虐待事件を防げなかった反省から、いま、連携していこうということになっています」

■情報共有など…児童相談所と警察が連携

社会部・小野高弘部長

「まず、（1）緊急性が高い場合の援助要請です。児童相談所が『子どもに急迫した危険がある』と判断した場合、すぐに警察に連絡して援助要請するということです。すると、警察官が現場に急行して被害者の安全を確保できるようにということになっているんですね」

「そして、（2）児童虐待の疑いがある場合には『情報共有』をしていこうということなんです。都道府県や自治体の中には、虐待に関する情報が寄せられると児童相談所と警察の間で共有する協定を結んでいるところもあります。なかには、定期的に両者が連絡会議をやろうとしているところもあるんですね」

「そして、（3）『警察官の出向』です。児童相談所の職員として警察官が出向するということもあります。事件性があるかどうか迅速に判断できますね。そして、対応ができるというメリットがあります」

――暴力や虐待は決して許されることではありません。ただ、長女はコメントの中で「警察が来て一番驚いているのは自分自身」「大事になってしまった」としています。今回の件とは別に、今後、相談しようかなと思った子どもたちが、ちょっとためらってしまう、大事になってしまうのではないかと思うこともあるかもしれませんが、その点はどうアドバイスしますか。

社会部・小野高弘部長「まずは、子どもへの暴力を繰り返させない、エスカレートさせない、そのために児童相談所は助けになってくれるわけです。ためらうことなく相談することが、事態を改善する第一歩だといえますよね。命と安全を守るために、ぜひ相談をしていただきたいと思います」