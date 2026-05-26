にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２６日、ＴｉｋＴｏｋを更新。プロ野球、巨人の阿部慎之助前監督の辞任について言及した。

西村氏は「読売巨人軍の阿部慎之助前監督が、娘に暴力を振るったということで警察に逮捕され、釈放されましたが、本人から球団に対して辞任の申し出を行い、監督を辞めることになったというニュース」と前夜から話題となっている報道について切り出した。

西村氏は「皆さんご存じのように、僕は自分の１０歳の娘が大好きで大好きで本当にかわいがっているんで。２人の娘さんのケンカがあって、ということなんですけども、同じ娘を持つ身としては何とも言えない気持ちになったというか」と眉間にしわを寄せた。

西村氏は「まだまだ報道が出てこないと何とも言えないんですが、どんな理由にせよ、こんな形で監督を辞めるということになった事とか。当然そうするとね、そのあとの家族の生活面だったり、ご本人のイメージだったり、色んな影響があるわけなんですけども」と先行きに懸念を示した。西村氏はさらに「娘さんの報道によると、暴力を振るわれたあとに、ＣｈａｔＧＰＴに聞いたら『児童相談所に連絡したほうがいい』みたいなアドバイスに基づいて連絡したというのも、なんていうんですかね。今っぽいというか。なんだそれ、そんなことでこんなことになって、お父さんが監督を辞めることになってというね。もうなんでしょうかね…心が痛いっていうか…」と何度も下を向いた。

西村氏は「まだ判断つかないんですけれども、もし家族がすごく、実は仲良くやってたとすると、こんな一瞬のカッとなって酔っ払ってて、やったことで、娘さんもまだ幼稚さが残ってたんでしょうかね。軽はずみに連絡したら、こんなことになっちゃった、ということで、ぐしゃぐしゃになるというのも。もうなんともやっぱり、いたたまれないような、こんな状況になって」と悔しそうな表情を浮かべた。

西村氏は「阿部前監督もね、選手としても活躍されましたし、監督としてもリスペクトされてたじゃないですか。こんなこと起こるんだな、というね。皆さん是非ね、事情まだわからないんですけども、にね、家族のちょっとしたケンカでこうなったということであれば、ぜひ阿部前監督に再起の道とかを作ってくれるような、そんな流れになってくれると、すごくありがたいな、という風に思います」と阿部氏の今後に思いをはせた。