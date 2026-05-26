舞台「ガチアクタ」の公式サイトおよびSNSが26日に更新。同日の18時30分開始公演が、開演後に急きょ中止となったことを報告した。上演中に主人公・ルド役の俳優・今牧輝琉（22）が足を負傷し、公演の継続が難しいと判断した。

舞台公式Xに文書が掲載され、「平素より、舞台『ガチアクタ』を応援していただき誠にありがとうございます。舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18:30公演上演中に足を負傷され、本日の公演を中止させていただく事となりました」と発表。

開演直後に中止となったことについて、「ご来場されていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

明日以降の公演の開催可否や、26日の公演のチケット払い戻しに関する案内は、改めて公式サイトおよび公式Xにて発表することも報告した。

同作は、裏那圭氏による人気漫画「ガチアクタ」の舞台化作品で、5月22日から31日まで東京公演、6月5日から7日まで京都公演を上演する予定となっている。